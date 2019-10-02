الداخلية: منطقة المغطس خالية من الألغام خلال أيام

وطن: أعلن المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام في وزارة الداخلية إنه سيتم الإنتهاء من إزالة الألغام بمنطقة المغطس في محافظة أريحا خلال الأيام القليلة القادمة، بالتعاون مع اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس وبالشراكة مع المنظمة الدولية لإزالة الألغام هالو ترست (HALO trust).)

وتشمل المرحلة الأولى التي تمت إزالة الألغام منها مساحة 136 دونم من الأراضي المجاورة للمغطس الذي يعد منطقة دينية هامة للطوائف المسيحية والتي تضم ثماني كنائس، مما يجذب عدداً كبيراً من السياح إلى المنطقة من كافة أرجاء العالم.

وأكدت وزارة الداخلية في تصريح لها، وصل وطن، أن هذا العمل يندرج ضمن التأكيد على السيادة الفلسطينية لهذه المنطقة وبما يخدم توجهات الحكومة الفلسطينية بتنشيط السياحة في هذا المكان ويدعم خطة "العنقود السياحي" في أريحا والأغوار التي قدمها رئيس الوزراء محمد اشتية وأكد عليها في جلسات الحكومة والتي كان آخرها الجلسة التي عقدت في الأغوار لتأكيد السيادة الفلسطينية عليها والحق الفلسطيني فيها.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات إزالة الألغام في منطقة المغطس بدأت في الشهور السبعة الماضية وواجهت العديد من الصعوبات نظراً لعدم تقديم الأحتلال لخرائط توزيع الألغام في المكان مما أحتاج إلى جهد كبير من مركز مكافحة الألغام في وزارة الداخلية والشركاء والخبراء الدوليين البالغ عددهم 20 خبيراً، وفق البيان.

وأكد البيان استمرار العمل في منطقة الأغوار ومحيط منطقة المغطس التي تمتد على مساحة 500 دونم، حيث تم تقسيم العمل فيها على مراحل، وستبدأ المرحلة الثانية منها قريباً.