غداً.. إضراب شامل بالداخل رفضا لجرائم القتل

وطن: أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، الإضراب العام في البلدات والمدن الفلسطينية في الداخل رفضا للعنف وجرائم القتل في أوساط المواطنين في الداخل.

وقررت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، اليوم، في قاعة المركز الجماهيري بمجد الكروم، جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية.

ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة. كما قررت تنظيم مظاهرة قُطرية في مجد الكروم غدا الخميس الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. كما يشمل الإضراب العمال والمرافق العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم.

ودعت اللجنة في بيان لها، اليوم إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام كي يكون صرخة في وجه حكومة الاحتلال. كما دعت المتابعة لمسيرات محلية يوم غد الخميس، وللمشاركة في المسيرة التي ستجري يوم غد الساعة 4:30 في مجد الكروم لجعلها مسيرة قطرية.

وتبنت المتابعة مبادرة مجموعات شبابية لإطلاق تظاهرات بعد صلاة الجمعة القريب في المفارق العامة.

وأعلن نواب القائمة المشتركة أنهم سيقاطعون الجلسة الافتتاحية للكنيست، غدا، كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ شرطة الاحتلال في جرائم القتل.

وجاء اجتماع لجنة المتابعة الطارئ في مجد الكروم في أعقاب جريمة قتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وذلك لاتخاذ قرارات للتصدي للعنف والجريمة. وشهد الاجتماع أجواء مشحونة، مليئة بالغضب من الحال الذي وصل إليه المجتمع الفلسطيني في الداخل.