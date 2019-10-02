الاحتلال يمدد اعتقال 5 مقدسيين

وطن: مددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، توقيف خمسة مقدسيين بينهم والد شهيد، وقررت الإفراج عن مقدسية بشرط عدم المشاركة بالمظاهرات لمدة شهر ونصف.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن محكمة الاحتلال مددت توقيف كلًا من سمير عبيد-والد الشهيد محمد عبيد، وأيوب بهاء عبيد ومحمد وليد عبيد ووسيم نايف عبيد لتاريخ 6/10/2019.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلتهم قبل يومين من بلدة العيسوية شمالي شرق القدس المحتلة.

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال مددت أيضًا توقيف مجد كمال الأعور ليوم الأحد المقبل، وكان اعتقل بتاريخ 26-09-2019 من منزله في بلدة سلوان، وتعرض للضرب المبرح خلال الاعتقال والتحقيق.

وفي السياق، قررت شرطة الاحتلال اليوم الإفراج عن المقدسية صمود أبو خضير بشرط عدم المشاركة بالمظاهرات لمدة شهر ونصف.

وكانت أبو خضير اعتقلت خلال قمع قوات الاحتلال أمس الثلاثاء، مسيرة تضامنية مع الأسير سامر العربيد أمام مستشفى "هداسا العيسوية" في القدس، واعتدت عليها بالضرب المبرح ووضعت القيود بأيديها خلال احتجازها.

ولاحقت قوات الاحتلال على المشاركين بالمسيرة عند شارع مستشفى "هداسا"، من مكان لآخر، واعتدت عليهم بالضرب المبرح والدفع في محاولة لمنعهم من مواصلة الاعتصام والهتاف للأسير سامر.