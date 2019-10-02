محكمة الاحتلال: تحسن الوضع الصحي للأسير سامر عربيد وقد يجري استئناف التحقيق معه قريبا

رام الله - وطن: قالت محكمة عوفر العسكرية ان تحسنا طرأ على الوضع الصحي للاسير سامر عربيد.

وذكرت المحكمة انه قد يجري استئناف التحقيق مع الاسير عربيد مجدداً خلال الأيام القادمة.

وجاء تصريح المحكمة عقب رفضها طلبا تقدم بها محامي الدفاع عن عربيد للافراج عنه، حيث احالت الطلب للجلسة القادمة يوم الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال نقلت الاسير عربيد (44 عامًا) الى مستشفى "هداسا" إثر التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية جراء تعرضه للتعذيب في السجن.

وحسب مؤسسة الضمير فقد وصل العربيد الى المستشفى في حالة صحية سيئة فاقدا للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس، مشيرة إلى أنه وصل المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد.