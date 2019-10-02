جونسون يهدد بالخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر بدون اتفاق

رام الله - وطن: قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عرضه النهائي بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لكنه قال إنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن بريطانيا لن تتفاوض مجددا وستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر بدون اتفاق.

وفي كلمته الختامية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم تمسك جونسون بموقفه الصارم من خروج بلاده من الاتحاد وقدم للحزب بعض التفاصيل الأولية، وإن كانت غامضة، لما وصفها بأنها” تسوية عادلة ومنطقية“.

وقال جونسون لأعضاء الحزب بعد أن عبر عن” حبه“ لأوروبا في كلمة تركزت بالأساس على القضايا المحلية مثل الصحة والاقتصاد والجريمة” سنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر وليكن ما يكون“.

وأضاف” نعرض ما أعتقد أنها مقترحات بناءة ومنطقية تقدم حلا وسطا للجانبين“. وأضاف” ليس هناك شك في أن البديل هو الخروج بدون اتفاق“.