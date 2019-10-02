نتنياهو يجتمع مع ليبرمان غدًا سعيًا لتشكيل حكومة

وطن: من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءً يوم غد الخميس مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ضمن مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت القناة "12" العبرية أن نتنياهو اتصل بليبرمان بعد وقت قصير من إعلان الأخير عن نية حزبه تقديم مبادرة لحل معضلة تشكيل الحكومة.

وقال نتنياهو خلال المكالمة إنه لا داعي لتضييع الوقت، وأنه يريد أن يقف على فحوى مبادرة ليبرمان، إذ سيتم اللقاء في مكتب نتنياهو بمدينة القدس المحتلة غدًا صباحًا.