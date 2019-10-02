نابلس: إتلاف 11 مركبة غير قانونية والقبض على 27 مطلوبا للعدالة

وطن: أتلفت الشرطة اليوم 11 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 27 مطلوب للعدالة في نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن هذا النشاط الشرطي هو استمراراً لحفظ النظام وسيادة القانون ومتابعة ظاهرة المركبات غير القانونية والحد منها لما تسببه من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

والجدير بالذكر أن الشرطة نفذت 163 مذكرة قضائية وفحص أكثر 1100 مركبة في أرجاء مختلفة في المحافظة.

وناشدت الشرطة المواطنين على ضرورة التخلص من هذه المركبات وعدم قيادتها والإبلاغ عنها عبر هاتف الشرطة المجاني 100 لما فيه حماية للمواطنين من خطره