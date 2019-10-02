اتحاد الصناعات الغذائية لوطن: قرار وزارعة الزراعة مهم لتشغيل المصانع ولن يؤثر على المزارعين وانتاج الزيت والزيتون المحلي

رام الله - وطن: قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بسام ولويل لوطن للانباء ان قرار وزارة الزراعة باستيراد احد انواع الزيتون يأتي لتلبية حاجات المصانع الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، مشيرا الى ان عددا من المصانع التي تعمل في "المخللات"، تحتاج الى هذا النوع من الزيتون، وهو يسمى "منزلينو".

ولفت الولويل الى ان ما يتوفر من هذا الزيتون في الاراضي الفلسطينية لا تتجاوز كميته 70 طنا، بينما تحتاج المصانع العاملة في المخللات والتي يتراوح عددها ما بين 8 - 10 مصانع الى نحو 4 الاف طن من هذا النوع من الزيتون سنويا، لافتا الى انه يتم استيراده عادة من الاردن او مصر وفي حال عدم توفره يتم استيراده من اسرائيل.

وقال نحن مضطرين لاستيراده، من الخارج، لانه في حال عدم استيراده والعمل به في المصانع الفلسطينية، فأننا سنضطر لاحقا الى استيراده "زيتون مخلل" في معلبات جاهزة من المصانع الاسرائيلية، لافتا الى ان هذا النوع من الزيتون لا يتوفر لدينا نظرا لحاجته للمياه، كما انه غير جيد من اجل استخلاص الزيت منه، ولا يصلح للعصر.

واكد الولويل ان استيراد هذا النوع من الزيتون يتم تحت رقابة وزارة الزراعة مباشرة، والى المصانع مباشرة، تلبية لعملها واحتياجاتها، وبالتالي هذا يساهم في تشغيل المصانع والايدي العاملة بهلافتا الى ان هذا الزيتون يتم تعليبه وبيع جزء منه في السوق المحلي وجزء منه يتم تصديره باسم فلسطين الى اسرائيل والخارج كمعلبات فلسطينية.

ونفى الولويل ان يؤثر هذا القرار على المزارع الفلسطيني او الانتاج المحلي من الزيت والزيتون قائلاً " نتمنى ان يزرع مزارعينا هذا النوع من الزيتون"، مشيرا الى ان وزارة الزراعة بدأت منذ 3 سنوات بتوزيع اشتال زيتون هذا النوع مجانا على المزارعين من اجل زراعتها، خاصة في المناطق التي يتوفر فيها مياه.

وكان اتحاد الصناعات الغذائية ممثلا عن مصانع الاغذية الفلسطينية، عقد اجتماعا اليوم الاربعاء لمناقشة قرار وزير الزراعة الخاص بإستيراد كمية 3600 طن من الزيتون ( المنزلينو) الخاص بالصناعات الغذائية، حيث اكد الاتحاد على ان هذا القرار يخدم الصناعات الغذائية الفلسطينية والمزارع الفلسطيني وخصوصا في قطاع زراعة الزيتون والاستثمار في هذا القطاع حيث ان هذا الصنف من الزيتون مخصص للصناعات الغذائية فقط ويتم استيراده بشكل سنوي ليتم تصنيعه من قبل الشركات الغذائية العاملة في هذا القطاع وتسويقه في السوق المحلي والخارجي.

واكد الاتحاد ان صنف الزيتون الذي صدر القرار به هو المنزلينو والذي يزرع بكميات بسيطة جدا في الاراضي الفلسطينية والتي لاتكفي احتياج مصنع واحد متخصص في صناعة الزيتون المعلب وهو يعتبر مدخل انتاج ومادة خام للتصنيع اسوة بكل الصناعات الغذائية.

واوضح الاتحاد ان الكمية المذكورة موزعة بين عدد من مصانع الاغذية في الضفة الغربية حسب متوسط القدرة الانتاجية لكل مصنع مع العلم ان المصانع تستطيع استيعاب كميات اكبر للتصنيع، وتحت اشراف وزارة الزراعة من اول خطوة حتى عمليات التصنيع مراقبة من قبل طواقم الوزارة داخل المصنع وخارجه ولايمكن ان يتم التصرف بأي كميات الا من خلال التصنيع الغذائي داخل المصنع.

واضاف الاتحاد ان صنف الزيتون المذكور المنزلينو تتم زراعته في مناطق يكثر فيها تواجد المياه حيث انه يحتاج كميات كبيرة من المياه، لذلك يحتوي على كمية كبيرة من المياه ولهذا السبب لايصلح لانتاج الزيت منه وهو غير مجدي للعصر وانتاج زيت حيث ان الكمية التي تحتاج لانتاج زيت اضعاف مضاعفة من الزيتون البلدي لانتاج نفس كمية الزيت.

واشار الاتحاد الى ان الزيتون المزروع فلسطينيا يعتبر ثروة اقتصادية للمزارع ولشركات تصنيع الاغذية وذلك بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الزيت، لهذا استخدامه في صناعة الزيتون المخلل المعلب يسبب خسارة على المزارع الفلسطيني والقطاع الزراعي بسبب فقدان كميات كبيرة من الزيت الموجود في الزيتون المستخدم، وكذلك خسارة لشركات الاغذية العاملة في انتاج زيت الزيتون وتسويقه محليا وعالميا والذي اصبح سلعة عالمية تتميز بها دولة فلسطين.

وقال الاتحاد ان مصانع الاغذية على استعداد تام وكامل في حال توفر صنف الزيتون المستخدم للصناعة المنزلينو من مصدر فلسطيني لاستهلاك جميع الكميات وعدم استيراد اي كمية من الخارج وهذا يدعم ويعزز المزارع الفلسطيني والقطاع الصناعي.

ولفت الاتحاد الى ان اغلب مصانع الاغذية الفلسطينية تعتمد في تصنيعها على المنتجات الزراعية كمواد خام اولية ومصانع الاغذية من اكبر الجهات الداعمة للقطاع الزراعي في فلسطين حيث انه يوفر المادة الخام للصناعة في مختلف المجالات، ولن تكون الصناعات الغذائية سبب في تراجع القطاع الزراعي، على العكس وهو مثبت في كل الدراسات ان القطاع الصناعي تطور وتطور بالتوازي معه القطاع الزراعي في مختلف الاصناف.

وشدد الاتحاد على ان عدم استيراد هذا الصنف من الزيتون سيتسبب بتوقف خطوط انتاج في مصانع اغذية فلسطينية وتوقف مصدر عمل للعديد من ابناء الشعب الفلسطيني وخسارة في الاقتصاد الفلسطيني وخصوصا ان القطاع الصناعي يلعب دور مهم في الاقتصاد الفلسطيني، كما انه سيتسبب بفتح السوق الفلسطني امام المنتجات الاسرائيلية من هذه الاصناف للتسويق واعادة طابع الاستهلاك للمنتجات الاسرائيلية فقط.

