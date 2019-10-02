الاحتلال يفرج عن الأسير المعزول أنس عواد

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، عن الأسير المعزول أنس سعد عواد (33عامًا) من بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس.

وجاء الافراج عن عواد من عزل سجن "إيشل" ببئر السبع، بعد اعتقال دام عامًا ونصف العام، منها عام في الاعتقال الاداري.

وكانت محكمة بئر السبع المركزية أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن الفعلي لمدة 9 شهور على الاسير عواد بعد ان وجهت له تهمة محاولة طعن أحد السجانين في سجن "النقب" الصحراوي، خلال الأحداث التي شهدها السجن في شهر مارس الماضي، في الأيام الأخيرة من اعتقاله الإداري.

وتعرض عواد للعزل الإنفرادي منذ شهر مارس، ولم يسمح لعائلته بزيارته، وخاض إضرابا عن الطعام لنحو أسبوعين بعد تعرضه لاعتداء على يد السجانين.

واعتقل عواد بتاريخ 28/3/2018، وهو معلم حاصل على لقب المعلم المتميز من وزارة التربية والتعليم.