اشتية: السينما الفلسطينية تعزز روايتنا وتضعنا على منصة الإبداع العالمية

وطن: شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، في إطلاق فعاليات مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" الدولي في دورته السادسة، بمدينة رام الله.

وافتتح المهرجان بعرض الفيلم الفلسطيني المرشح لجائزة الأوسكار العالمية "إن شئت كما في السماء"، إذ يعتبر العرض الأول له في العالم العربي وفلسطين، بعد أن رشحته وزارة الثقافة لتمثيل فلسطين رسميا عن الفيلم الأجنبي لجوائز الاوسكار، في دورته الثانية والتسعين للعام 2020.

وقال رئيس الوزراء على هامش حفل الافتتاح: "السينما تساهم بترسيخ الرواية الفلسطينية بكل أبعادها، الألم والأمل والتاريخ والجغرافيا والحق الوطني، وهذا المهرجان الثقافي الفني وكل ما يعزز الرواية الفلسطينية سينال كل الدعم الممكن".

وأضاف اشتية: "احتضان وزارة الثقافة لهذا النشاط رسالة، ونحن مع الابداع الفلسطيني بكافة أشكاله، لأن هذا يضع فلسطين على المنصة الدولية، فعندما يعرض هذا الفيلم ويشارك في مهرجانات عالمية، وينافس على جائزة "اوسكار"، بالنسبة لنا هذا رفع علم فلسطين على أعلى منصة فنية وثقافية في العالم".