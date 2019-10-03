قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وكوبر فجرا والشبان يتصدون بالحجارة والزجاجات الحارقة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة احياء في رام الله، كما اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله.

واكدت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في منطقة الطيرة، وسط تصدي الشبان لها بالحجارة .

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله واندلعت مواجهات قوية مع الشبان الذين امطروها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الاسير انس البرغوثي ومنزل الشهيد صالح البرغوثي المهدوم في بلدة كوبر واعتقلت الفتى وجدي البرغوثي من البلدة.

كما اعتقلت من مدينة رام الله الاسير المحرر القيادي في الجبهة الشعبية محمد حناتشة، وممدوح عميرة.