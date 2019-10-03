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الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في بلدة بيت امر شمال الخليل

03.10.2019 09:22 AM
الاحتلال يهدم منزلا قيد الانشاء في بلدة بيت امر شمال الخليل

الخليل- وطن: هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا قيد الانشاء في بلدة بيت امر، شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء قرب شارع القدس الخليل، في منطقة واد الشيخ، يعود للموطن علي محمد العلامي، وتبلغ مساحة المنزل 150 مترا مربعا.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في شارع القدس الخليل، وتتعمد التضييق عليهم من خلال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.

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