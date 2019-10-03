التزام بالإضراب العام في الداخل المحتل

رام الله - وطن: شهدت البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ الساعات الأولى من هذا اليوم، الخميس، إضرابا عاما شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية والمدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها.

وجاء الإضراب ضمن سلسلة الفعاليات المقررة في مواجهة استفحال جرائم القتل وتقصير شرطة الاحتلال واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا الذي اتخذته، أمس، في اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، في أعقاب مقتل الشقيقين أحمد وخليل مناع.

وكانت لجنة المتابعة قد اتخذت جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما تقرر تنظيم مظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم، في مجد الكروم.

وألصقت مجموعات شبابية، في ساعات الليل المتأخرة، لافتات تحمل كلمة "إضراب" و"ملتزمون بالإضراب" على واجهات المحلات التجارية في مدينة الناصرة وغيرها من البلدات العربية.

وخرج ناشطون سياسيون إلى الشوارع، كما حدث في مدينة الطيرة، صباح اليوم، وحثوا العمال على عدم التوجه لعملهم ودعوهم للمشاركة في الإضراب الاحتجاجي ضد جرائم القتل.

وفي منطقة النقب، شهدت البلدات العربية التزاما بالإضراب احتجاجا على جرائم القتل. وكانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قد أصدرت، الليلة الماضية، نداء ناشدت فيه أهل النقب الالتزام بالإضراب العام.