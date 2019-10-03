اعتقال 13 شابا في مناطق مختلفة في الضفة

رام الله - وطن: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تتخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما قامت مجموعة من المستوطنين بتنفيذ اعتداءات على أطفال في الخليل.

وقال جيش الاحتلال إن جنوده اعتقلوا 13 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب مدينة جنين منزل الأسير المحرر علي عيطاني وفتشوه واعتقلوه.

ونصب جنود الاحتلال حاجزا على شارع جنين –نابلس قرب مدخل البلدة، وقاموا بتفتيش المركبات وفحص بطاقات الهوية للمسافرين واستجواب بعضهم ميدانيا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل حمامي من منزله في حي المخفية، وذلك بعد أن اقتحمت عدة مناطق سكنية في المدينة.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف أبو حسين والشاب بشير خالد الرجبي، عقب اقتحام منزليهما.

كما اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب أحمد حمامدة بعد اقتحام منزله في مخيم الدهيشة، إضافة إلى الشاب محمد قوار من مدينة بيت لحم.

أما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سعيد بلال سويلم على حاجز عسكري على طريق قلقيلية –نابلس ونقلوه إلى جهة مجهولة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد وليد حناتشة، بعد ان داهمت منزله وفتشته،كما اعتقلت عباد وجدي البرغوثي من قرية كوبر، ومحمد يوسف زهران من دير أبو مشعل شمالا، والأسير المحرر ممدوح جمال عميرة من قرية الجانية.