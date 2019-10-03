الخارجية تطالب بمحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب الأسير العربيد

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الخميس، بأنه تم إرسال مجموعة من الرسائل المتطابقة إلى عدد من ممثلي الأمم المتحدة المختصين بحقوق الانسان، من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، لإطلاعهم على تطورات الوضع الصحي للأسير سامر العربيد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الرسائل التي تم ارسالها إلى المقرر الخاص بالتعذيب، والمقرر الخاص بالحق في الصحة، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص بالعدالة، والمقرر الخاص بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، “تطرقت إلى الممارسات والسياسات، والجرائم التعسفية الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال”.

وطالبت الوزارة المقررين الخاصين"بالعمل على كشف وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد آليات لمساءلة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جريمة تعذيب الأسير العربيد، التي تمت بالتنسيق والقبول الكامل من الجهات الحكومية".

يذكر أن سلطات الاحتلال نقلت العربيد قبل أيام لمستشفى "هداسا" في وضع صحي خطير وهو فاقد للوعي ويعاني من عدة كسور في أنحاء جسده.