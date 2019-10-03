إيران تكشف عن إحباط مخطط لاغتيال قاسم سليماني

رام الله - وطن: كشف مسؤول إيراني بارز الخميس عن ما قال إنه "مخطط إقليمي لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني".

ونقلت وسائل إعلامية إيرانية عن رئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب قوله في كلمة بطهران إن "أجهزة الاستخبارات العربية- العربية خططت على مدى سنوات لاغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية بغية تأجيج النزاع المذهبي في الأيام الفاطمية"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن إيران أحبطت المخطط واعتقلت فريق الاغتيال، مضيفا أن "أعداء الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وبعد فشل مختلف مؤامراتهم وفتنهم الرامية لاخضاع الجمهورية الإسلامية وما نتجت عنه من تعزيز العزة الوطنية والمقاومة والصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية، كانوا يريدون القيام بأعمال تخريبية جنوب شرق البلاد في الأيام الفاطمية وعزاء سيد الشهداء في شهر محرم الحرام".

وقال إن "هذه المؤامرات باءت بالفشل نظرا للأجواء التي تسود المنطقة والإشراف التام لعناصر الأمن والاستخبارات التابعة لحرس الثورة الإسلامية".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "أعداء إيران خططوا لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني واستهدافه داخل البلاد وتحديدا في محافظة كرمان ".

عربي 21