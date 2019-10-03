الإسلامي الفلسطيني يدعم كلية العلوم الإسلامية في الظاهرية

رام الله - وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني دعما لكلية العلوم الإسلامية في الظاهرية في الخليل تمثل في شراء أجهزة حاسوب وطابعات لتسهيل عمل الكلية.

وزار وفد من البنك الإسلامي الفلسطيني ضم كلا من نزار بالي مدير منطقة الجنوب وطلعت هوارين مدير مكتب الظاهرية، كلية العلوم الإسلامية في الظاهرية والتقوا الدكتور خالد السراحنه عميد الكلية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وبحثوا سبل التعاون المشترك بين المؤسستين بما يخدم مصلحة الطلاب والمجتمع.

وشكر بالي الكلية على الجهود التي يبذلونها من أجل النهوض بالواقع التعليمي في المحافظة، مؤكدا وقوف البنك إلى جانب الجهود المخلصة لبناء نظام تعليمي فعال قادر على خلق كفاءات تبني الوطن وترفع من شأنه.

ويأتي هذا التبرع في سياق جهود البنك لدعم العملية التعليمية سواء على صعيد البنية التحتية أو الأنشطة المساندة أو توفير الاحتياجات الضرورية لأطراف العملية التعليمية لتمكينها من أداء رسالتها على أتم وجه، إلى جانب الخدمات الأخرى التي يوفرها البنك والتي تصب في تسهيل حصول المواطنين على التعليم، كبرنامج تقسيط الرسوم التعليمية، الذي يمكن الجمهور من تسديد الرسوم التعليمية الخاصة بهم أو بأفراد عائلاتهم على شكل أقساط ميسرة تتناسب مع مستوى الدخل، وذلك بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية.

ويركز البنك الإسلامي الفلسطيني على دعم قطاعي الصحة والتعليم ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية لما لهما من تأثير كبير على حياة المواطنين ولدورهما المهم في بناء الانسان والوطن.