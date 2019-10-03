فيديو | مزارعون يعتصمون أمام وزارة الزراعة رفضاً لاستيراد الزيتون من الاحتلال

رام الله- وطن: اعتصم مزارعون وممثلون عن جمعيات زراعية وأهلية، أمام مقر وزارة الزراعة في رام الله، اليوم الخميس، رفضاً لقرار الوزارة باستيراد 2000 طن من الزيتون المخصص للكبيس من دولة الاحتلال.

وأعرب المحتجون في حديثهم لـوطن، عن رفضهم لقرار استيراد الزيتون، لأنه يضر بالمزارعين والاقتصاد الوطني، ويتنافى مع الانفكاك مع الاحتلال.

ورفع المحتجون لافتات تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها، ودعم المزارع الفلسطيني ومنع استيراد المنتجات الاسرائيلية.