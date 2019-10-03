حركة المبادرة: صمت العالم على التعذيب في سجون الاحتلال وصمة عار

وطن: قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن صمت العالم الذي يدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان على التعذيب في سجون الاحتلال وصمة عار.

واضافت حركة المبادرة في بيان لها، وصل وطن، ان من واجب المجتمع الدولي التحرك فورا للضغط على حكومة الاحتلال لوقف التعذيب في سجونها، ومعاقبتها على انتهاكات حقوق الانسان وخرق المعاهدات الدولية التي تتعلق بالتعامل مع الأسرى.

وشددت حركة المبادرة على ان التعذيب الذي تعرض له الأسير سامر العربيد جريمة يندى لها الجبين ويجب معاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة وجرهم كمجرمين حرب امام المحاكم الدولية.

وحملت حركة المبادرة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العربيد.

ودعت حركة المبادرة الى تصعيد المقاومة الشعبية، ومقاطعة الاحتلال وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها عن جرائمها وانتهاكاتها التي ترتكبها بحق الاسرى والشعب الفلسطيني.