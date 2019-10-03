شركة مدى للانترنت ترعى ماراثون فلسطين الدولي 2020

وطن: وقّعت شركة مدى للإنترنت يوم الخميس 3/10/2019 في المقر الرئيسي للشركة بمدينة البيرة اتفاقية مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لرعاية ماراثون فلسطين الدولي للعام 2020، والذي سيتم تنظيمه في شهر آذار المقبل بمشاركة آلاف الرياضيين والعدّائين المحليين والعرب والدوليين.

ووقع الاتفاقية كل من نادر العالول، المدير التجاري لشركة مدى، و عصام القدومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبحضور اعتدال إسماعيل مديرة الماراثون، وبسام إبراهيم مسؤول التسويق في شركة مدى.

من جانبه، أكّد العالول على أهمية ماراثون فلسطين كحدث رياضيّ هام يقام سنوياً في فلسطين بمشاركة فلسطينية ودولية. وذكر بأن هذا العام هو العام الرابع على التوالي الذي تدعم به شركة مدى ماراثون فلسطين إنطلاقاً من إيمان الشركة بأثر الماراثون في تعزيز صورة فلسطين دوليّاً، وتأكيداً من الشركة على استمرارها بممارسة مسؤوليتها المجتمعية التي تشمل العديد من النشاطات والقطاعات.

ومن جانبه، ثمن القدومي الجهود التي تقوم بها شركة مدى في دعم الماراثون، مؤكداً على أهمية الماراثون كحدث وطني رياضي مميّز بما يحمله من قيم رياضية وثقافية واجتماعية. وتحدّث القدومي عن الجهود المبذولة من طرف المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتنظيم الحدث بالشكل الذي يليق بإسم فلسطين وتاريخها وليكون وسيلة لإيصال رسالة فلسطين للعالم أجمع.

وفي الختام، استعرضت اعتدال إسماعيل التحضيرات الجارية لتنفيذ الماراثون، كما تقدّمت بالشكر من شركة مدى لرعايتها المتميزة لماراثون فلسطين للعام الرابع على التوالي.