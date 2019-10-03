وفد من شبكة وطن الإعلامية يزور شركة "الجنيدي" ويطلع عن قرب على تجربة الشركة

الخليل – وطن: في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شبكة وطن الإعلامية وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، زار اليوم الخميس وفد من وطن ضم عضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية معمر عرابي والزملاء الإعلاميين فارس المالكي ورانيا عيسى وأمير حمايل.

والتقى الوفد بكل من بعضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الجنيدي السيد مشهور أبو خلف، ومديرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة أمل وزوز، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون والشراكة في إطار دعم المنتج الوطني وتعزيز صمود المزارع على أرضه.

واستمع وفد وطن لشرحٍ مفصّل عن عمل شركة الجنيدي، حيث أكد مدير عام الشركة، مشهور أبو خلف، أن الجنيدي التي تأسست عام 1982م في مدينة الخليل، تبنـت عهد الجودة كطابع عام لمنتجاتها واتخذت من الحداثة وأنظمتها مساراً واضحاً، وذلك فـي نوعية المنتجات والأداء العـام، واضعةً نصب عينها تلبيـة رغبـات زبائنها الكرام في إنتاج منتجات ألبان وأغذية عديده تتناسب مع الذوق العام للمستهلك مع مراعاة أنظمة الصحة العامة والسلامة الغذائي.

كما أكد ابو خلف ان الجنيدي باتت اليوم تعتمد على ذاتها في انتاج كافة منتجاتها من البانٍ واجبانٍ وعصائر وسلطات ، مشيرا في الوقت ذاته ان الحليب المستخدم في منتجات الجنيدي هو من مزارع فلسطينية وطنية بعض هذه المزارع تعود ملكيتها للجنيدي والبعض الاخر لمزارعين فلسطينيين ، مؤكدا في ذات السياق ان اعتماد الجنيدي على مادة الحليب الخام من قبل شركاتٍ اسرائيلية بات اليوم صفر بعد تطور مزارع الابقار الفلسطينية ، وهو الامر الذي يأتي في اطار سياسات الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

وتطرق ابو مشهور الذي اصطحب وفد وطن في جولة في اروقة الشركة الى العديد من التحديات التي واجهت الشركة منذ تأسيسها ابزرها ما يفرضه الاحتلال من عوائق امام المنتجات الوطنية ، الى جانب معيقات تتعلق بالسياسات والتحديات الداخلية ، مشيرا في الوقت ذاته ان الجنيدي ورغم هذه التحديات استطاعت ان تطورا من ادائها وتوسع قاعدة انتاجها وحصلت بناءً على ذلك على شهادات عالمية كشهادة الايزوا للجودة والتمييز.

بدوره اكد عضو مجس ادارة شبكة وطن الاعلامية معمر عرابي على اهمية دعم المنتجات الوطنية وتعزيز السياسات الاقتصادية بالانفكاك عن دولة الاحتلال ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العلاقة بين الجنيدي ووطن هي علاقة استراتيجية وهو تحالف طبيعي بين العمل الاعلامي الوطني وكذلك الشركات الوطنية التي تعمل جاهدة على توفير الاف فرص العمل للشباب وتمثل مصدر رزق للعائلات وكذلك تعزيز من صمود المزراع على ارضه خاصة في المناطق المصنفة "ج".