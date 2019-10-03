تحويل الأسير عمر الشخشير من نابلس إلى الاعتقال الإداري

رام الله- وطن: حوّلت محكمة الاحتلال، الأسير عمر خضر الشخشير(25عاماً) من سكان مدينة نابلس، إلى الاعتقال الإداري، وأصدرت أمراً إدارياً بحقه ومدته ستة أشهر.

مكتب "إعلام الأسرى" أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسير الشخشير بتاريخ 9/9/2019، بعد مداهمة منزله في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير الشخشير تعرض لاعتقالاتٍ سابقة لدى الاحتلال، وهو خريج كلية الهندسة من جامعة النجاح الوطنية، وقد حرمته اعتقالاته السابقة والكثيرة من إنهاء تعليمه الجامعي بصورة طبيعية.