(صور).. الاحتلال يمنع ندوة ثقافية في القدس

وطن: داهمت قوة كبيرة من شرطة الاحتلال ومخابراتها، فندق الدار بالقدس ومنعت محاضرة حول المشهد المقدسي، من تنظيم الهيئة الاسلامية العليا، القاها الشيخ ناجح بكيرات مدير التعليم الشرعي في الاوقاف الاسلامية، بحضور الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي المقدسي.

واقتحمت شرطة ومخابرات الاحتلال الفندق بينما كان الشيخ بكيرات يلقي محاضرته ومنعوه من إكمالها بحجة أنها تنظم تحت رعاية حركة حماس.

وجاء القرار الموقع من قائد شرطة الاحتلال في القدس دورون نيتساب أنه "بموجب صلاحياتي حسب بند 69 لقانون مكافحة الارهاب 2016، وبعد اقتناعي بان اليوم سيكون في فندق الدار إقامة ندوة ثقافية بدعم حركة حماس، وهي منظمة ارهابية فانني آمر بعدم اقامة هذه الفعالية بالمكان المذكور اعلاه او باي مكان داخل دولة اسرائيل في هذا الموعد او اي موعد اخر".

هذا وتم احتجاز المتواجدين بعد التدقيق في هوياتهم، وتم تقديم طلبات استدعاء لعدد منهم، شملت الدكتورة صفاء ناصر الدين نائبة رئيس جامعة القدس، فخري ابو ذياب عضو لجنة الدفاع عن عقارات واراضي سلوان، والمصور أمير عبد ربه، كما وصادرت كاميرا فيديو لصالح تلفزيون فلسطين.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ ناجح بكيرات والكاتب عزيز ابو عصا ونقلتهم الى قسم التحقيق في غرب 4 التابع لشرطة الاحتلال في القدس الغربية.