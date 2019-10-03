"الرجاء" المغربي يجدد فوزه على هلال القدس

وطن: جدد فريق "الرجاء" المغربي فوزه على هلال القدس في إياب الدور الـ32 من دوري كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ليتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.

وكان "الرجاء" فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف دون مقابل.

وجاء الشوط الأول دون المستوى في ظل الحذر من "الهلال" والذي قابله اندفاع هجومي من قبل "الرجاء" دون تهديد حقيقي على مرمى رامي حمادة.

"الهلال" اعتمد على تحصين المنطقة الخلفية مع اللعب على الكرات المرتدة دون خطورة على مرمى الحارس أنس الزنيتي.

وفرض "الرجاء" ايقاعه على مجريات اللعب واعتمد على الأطراف والعمق في الوصول إلى منطقة “الهلال” معتمدا على محسن متولي ومحمد حليب وملانجو وانجوما.

وحاول "الهلال" بفضل تحركات محمد درويش ومحمد يامين ومحمد باسم في منطقة الوسط إضافة الى المهاجم إبراهيم الحبيبي، لكن دون تشكيل أي خطورة.

وجاءت أولى فرص "الهلال "في الدقيقة 26، عندما ارتقى محمد أبو ميالة متابعا كرة من ركلة ركنية جاورت القائم الأيمن.

ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدا مع الدقيقة الثالثة، افتتح "الرجاء" التسجيل بهدف انجوما. ومن هفوة دفاعية للهلال سجل أيوب نناح الهدف الثاني.

وكان الاحتلال منع دخول العشرات من جماهير نادي الرجاء المغربي، والذين عادوا أدراجهم الى الأردن.