مندلبليت قد يمدد جلسة الاستماع لنتنياهو لأكثر من 4أيام

وطن: نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الخميس، خبرا عن انتهاء اليوم الثاني من جلسة الاستماع لنتنياهو، مشيرة الى أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيخاي مندلبليت، يفكر في اضافة يوم آخر لجلسات الاستماع.

وقد استمرت اليوم جلسة الاستماع الى 11 ساعة ايضا مثل اليوم الذي سبقه يوم امس، وسوف تستمر المناقشات يوم الاحد المقبل ايضا في جلسة الاستماع حول القضية 4000 المتعلقة بملف بيزك.

وقال احد فريق الدفاع المحامي عميت حداد، بانه "في اليوم الثاني لجلسة الاستماع قدم ادلة جديدة ومقنعة ومهمة ولا يوجد لدي شك بانه في نهاية جلسة الاستماع سوف يتم اغلاق الملفات".

في المقابل قالت مصادر لصحيفة "هآرتس" ممن حضروا جلسات الاستماع "بان فريق الدفاع لم يقدم أدلة جديدة وان ما قدمه المحامي يوسي اشكنازي هي أدلة معروفة من قبل وتم الاستماع اليها في السابق".

وقالت احدى المصادر "ان المستشار القانوني دون في دفتر ملاحظاته بعض الادلة الجديدة".

وتعتبر قضية الملف 4000 أسوأ الحالات الثلاث التي يشتبه تورط نتنياهو فيها بالرشوة "عندما سمحت وزارة الاتصالات التي تولاها نتنياهو بدمج شركة بيزك بالخطوط الهواتف الارضية لصالحها وصالح مدير الشركة"، وقد جنى مدير الشركة من ذلك مئات الملايين من الشواقل مقابل دعم وتأييد نتنياهو من خلال موقع "والا" الالكتروني الاخباري الذي يملكه صديق نتنياهو "شاؤول ألوفيتش".

وسوف تستمر جلسات الاستماع يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل في ملفات 1000 و2000.