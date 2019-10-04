تعادل مخيب لمانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي

وطن: قدم مانشستر يونايتد الإنجليزي أداءً مخيباً للآمال، ليتعادل مع مضيفه ألكمار الهولندي، ضمن منافسات المجموعة الـ 12.

ولم يتمكن لاعبو مانشستر يونايتد من السيطرة على الكرة معظم الوقت، وكانت فرصهم قليلة مقارنة بألكمار، وبدا الفريق الإنجليزي متأثرا بأرضية الملعب الصناعية التي حذر منها المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير قبل انطلاق المباراة.



وبهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وبفارق الأهداف وراء بارتيزان بلجراد الصربي الذي فاز على مضيفه أستانا الكازاخي بهدفين لواحد، فيما حقق ألكمار تعادله الثاني على التوالي، ليرتفع رصيده إلى نقطتين فقط في المركز الثالث.