جمعة "المصالحة خيار شعبنا".. دعوات لاوسع مشاركة في الفعاليات

وطن: يستعد الفلسطينيون اليوم للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والاغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت :"أن الوحدة بوصلتنا، والحرية قبلتنا، ومجرم من يحرف البوصلة، عن مسارها باي اتجاه لا يلبي طموحات واهداف شعبنا بالحرية والعودة".