"الجمعة نغضب لأنفسنا" .. مظاهرات في الداخل اليوم احتجاجًا على العنف

وطن: تحت عنوان "الجمعة نغضب لأنفسنا"، وشعار "مداخل البلدات هي مخارج الازمات"، أطلق حراك شبابي دعوة لمظاهرات في مختلف البلدات العربية ظهر اليوم الجمعة، احتجاجا على العنف وتقاعس شرطة الاحتلال في جمع السلاح، وشارك في المبادرة عدد من الفنانين والناشطين.

ومن المظاهرات التي اعلن عنها، في مداخل المدن والقرى، الناصرة بعد صلاة الجمعة، وكذلك مجد الكروم وشعب وأم الفحم والبعنة وعبلين ودير حنا وسخنين والطيبة، وكفر كنا وطمرة وشفاعمرو، وبلدات اخرى.

واطلق الحراك الشبابي هاشتاغ #مكملين.