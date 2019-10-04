"مقاومة الجدار" تستنكر قرار حرمان الفنان اللبناني وليد رعد من جائزة بسبب دعمه لـ"BDS"



وطن: استنكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأدانت قرار سلطات مدينة آخن الألمانية حرمان الفنان اللبناني وليد رعد من جائزة "نيلي زاكس" الأدبية البالغة 9900 دولار، التي كان من المقرر أن يتسلمها، بسبب دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل"BDS".

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، كان الأجدر بالحكومة الألمانية دعم هذا الفنان وغيره من نشطاء العدل والحربة والسلام في العالم وتكريمهم وإصدار بيانات استنكار وإدانة لما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم يومية بحق شعبنا، موضحة أن قرار سلطات آخن يأتي في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل كدولة احتلال كل أساليب القمع والعنصرية من اعتقالات وقتل لأبناء شعبنا وهدم للبيوت واستيلاء على الأراضي وبناء وتوسيع المستعمرات، وتقوم حركة "BDS" بمواقف نضالية مشرفة لدعم نضالات شعبنا بمقاطعتها للبضائع الإسرائيلية حول العالم وفضح ممارسات دولة الاحتلال العنصرية مما يشكل ضغطا على دولة الاحتلال اقتصاديا وسياسيا أمام شعوب العالم.

وتابعت: إننا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اذ نستنكر ما قام به رئيس بلدية آخن مارسيل فيليب بحق الفنان العالمي وليد رعد، فإننا ندعو الفنان رعد لزيارة فلسطين لتكريمه والاحتفاء به، ونقدر عاليا دوره وغيره من نشطاء حملة BDS ، وسنستمر معا وسويا في المقاومة ضد الاحتلال بشتى السبل والوسائل حتى دحر الاحتلال.