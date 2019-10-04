حسين الشيخ:التقيت أمس بوزير المالية الإسرائيلي واتفقنا على تحويل دفعة من مستحقات السلطة

وطن: قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إنه التقى أمس بوزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الاخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائماً.

وأضاف أن تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الاحد القادم.

وكتب الشيخ على صفحته في "فيسبوك"، ما يلي: التقيت يوم امس الخميس ٣-١٠-٢٠١٩ وزير المالية الاسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الاحد القادم . وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطه المالية . وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الاسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.