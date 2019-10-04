"ما حدا" بيقول عن زيته عكر

كتبت:دعد صيرفي

لم تكن واقفة أمام المايكروفون أو عدسات التصوير للكاميرات أو حتى الجمهور.. بل كانت شامخة في وادي عيون الحرامية وقد لفها شال من سنسال حجري معتق كأنما وضعته في حرجها وقد اتكأت على تلة بكامل ثقل خير زيتونها التشريني.. قالت لي بثقة ساخرة:

- ما حدا يا بنيتي بيقول عن زيته عكر.. ركزي منيح.. للمثل تفسيرين.. ان حزرتيهم الك تنكتين من زيت السنة.

ولست أخفيكم أنني طمعت وتحمست لاستنباط التفسيرين لذلك المثل لأحصل منها على شيء من خير هذا العام، خاصة وأنني فلاحة مع وقف التنفيذ! أوهم نفسي بأنها تمارس شيئاً من الفلاحة على سطح المخيم ضمن أصص بلاستيكية أو معدنية معادة التدوير.. بلا أرض وبلا شجر.. في تلك اللحظة عبرت ذهني مسألة تتعلق بمصير كل تلك المعرفة الزراعية ومهاراتها وتوابعها ومن عادات اجتماعية وموروث ثقافي والتي كان يمتلكها الأجداد يوماً ما، كل ذلك قد فقدناه على مدى أجيال متعاقبة عاشت في المخيمات منقطعة عن الممارسة الفعلية للزراعة، وخسرت اثر ذاك كل صلة بالأرض والتراب والزراعة التي كانت تمارسها قبل تهجيرها.

عبرت ذهني لحظتها حادثة اختزلت كل المسألة تلك، اذ انني لا زلت أذكر الى اليوم أن أصعب طلب واجهته في حياتي المدرسية الاساسية كان في حصة الفن! تخيلوا معي طالبات في الصف الخامس في العام 1995 في مدرسة تابعة لوكالة الغوث ويعشن ضمن بيئة منعزلة عن الممارسة الفعلية للزراعة ويطلب منهن في تلك الحصة ان يرسمن في المنزل لوحة بعنوان: قطف الزيتون! أذكر يومها انني وقفت عاجزة عن الرسم، فأنا في حينها لم أكن قد شهدت أية عملية قطاف لتلك الشجرة (وللأسف وليس بكل فخر فأنا حتى اللحظة لم أقطف أية شجرة زيتون) وكل ما كنت أعرفه حينها عن ذاك الموسم هو رؤية أمي وجدتي وربات البيوت من أقاربي وهن يعددن تلك الثمار التي ابتاعوها من سكان القرى المحيطة ليكبسنها بالملح وغيره تمهيداً للخزين والاستهلاك المنزلي، فكيف لي اذا أن أتخيل قطاف الزيتون لأرسمه! كانت تلك أشبه بمعضلة مادة فيزياء في مرحلة الدراسة الثانوية بالنسبة لي.. لكني أذكر أن عمتي وقتها كانت بارعة في الرسم والتي بدورها ساعدتني في التخيل والرسم للوحة المطلوبة!

قطع سيل افكاري تلك صوت شجرتي وهو يستحثني على ايجاد التفسيرين، مقلدة صوت دقات عقارب الساعة: تيك توك.. تيك توك..

- طيب.. طيب، التفسير الأول هو انه بياع الزيت مش ممكن يقول عن زيته اللي عم ببيعه للناس انه عكر.

- ذكرتيني ببياع زيت مرة سمعت عنه من صاحب هاي الارض اللي انا مزروعة فيها، قال كان هادا البياع يبيع الزيت ومرات كان يغشه، بس شو كان يا حزرك يعمل هالبياع الداهية؟

- ؟؟

- ولك حكي دماغك شوي.. كل شي بدك اياه عالجاهز! تخيلي انه كان يدهن رقبته بالزيت المنيح الصافي اللي يكون مخبيه في بيته، ويحلف للناس وهو يبيع: "والله وعلى رقبتي زيت صافي" طبعا الناس تفكر أنه عم يحلف برقبته أن الزيت اللي عم يبيعه هو الزيت المنيح.. وهالناس تشتري!!

ضحكت وقد وهبتني تلك القصة مخرجاً من مأزقي ليتبادر الى ذهني في تلك اللحظة تحديداً ما ابتكرته كتفسير ثان للمثل، حيث أنني وصدقاً عندما كنت قد بدأت بطرح التفسير الأول لم أكن قد توصلت الى الثاني:

- أما التفسير الثاني يا شجرتي فهو بس مجرد تلاعب باللغة.

ابتهجت شجرتي وقد شعرت بأنني قد فهمت ما كانت ترمي اليه وما كان يدور بخلدها.. أو كأنما اطمأنت الى أنني أفهم سريرتها كصديقة عتيقة لها أدرك ايماءتها، أكملت جملتي تلك قائلة:

- التفسير الثاني هو انه "ما حدا" بيقول عن زيته عكر، يعني اللي بيقول عن زيته عكر ويعيّب فيه وبيروح يشتري زيت غيره وهو عنده خير السنة اللي مكفيه ومكفي ولاده فهو فعلياً مش حدا وما بيستاهل يكون حدا وما بيستحق انه حتى نطلع بخلقته.

ضحكت شجرتي بشكل هستيري وقد عجبت لشدة انفعالها ذاك! وسمعت جاراتها الشجرات الأخريات يتهامسن عنها بأنها قد تناولت حبوب هلوسة تنسيها هم خبر كانت قد سمعته عبر الراديو الذي كان يحمله مالك الارض التي هي فيها وكان وقتها يتفقد أرضه وما تم اقتطاعه منها لغرض توسعة شارع استيطاني.. كان مضمون الخبر الذي سمعته على اذاعة الراديو: أن وزارة الزراعة قررت استيراد 3600 طن من الزيتون المخصص للكبيس من دولة الاحتلال الاسرائيلي والاردن ومصر لتلبية احتياجات المصانع والسوق الفلسطيني من هذه النوعيات!