فيديو وصور | "الشرطة أم الإرهاب".. مظاهرات حاشدة تعم مدن وبلدات الداخل رفضاً للجريمة

وطن: انطلقت بعد صلاة الجمعة، اليوم، فعاليات احتجاجية على تفشي الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال معها في البلدات الفلسطينية في الداخل وعند مفترقات الطرق، حيث أغلق متظاهرون شوارع رئيسية وعطلوا حركة السير، وفق ما ذكر موقع "عرب 48".

أم الفحم: إغلاق شارع وادي عارة

في أم الفحم خرج المئات في مسيرة احتجاجية على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة، حيث أغلق المتظاهرون شارع وادي عارة الرئيسي وأوقفوا حركة السير في ظل تواجد مكثف لقوات الشرطة، وهتفوا "ما بنهاب وما بنهاب.. الشرطة ام الارهاب".

البعنة – دير الأسد

في منطقة الشاغور، أغلق المتظاهرون عند مفرق البعنة ودير الأسد شارع 85 أمام حركة السير، ورفعوا لافتات ضد جرائم القتل وتقصير الشرطة.

شفاعمرو

وفي مدينة شفاعمرو أغلق مئات المتظاهرين مفرق الناعمة.

يافة الناصرة

وتظاهر العشرات من أهالي يافة الناصرة، على الشارع الرئيسي، الناصرة - حيفا، وهم يرفعون الشعارات المنددة بالعنف.

حيفا

وفي مدينة حيفا، تظاهر العشرات من الطلاب والناشطين في ساحة الأسير، ظهر اليوم، رافعين الشعارات المنددة بالعنف والجريمة.

وجاء في اللافتات التي رفعها المتظاهرون: "شرطة إسرائيل شريك أساسي في الجريمة"، "أنا الطالب الحيفاوي أرفض العنف"، "الدم العرب مش رخيص"، "فلسطين من بحرها لنهرها ترفض الجريمة"، وغيرها من الشعارات.

كما هتف المتظاهرون تنديدا بتواطؤ الشرطة وسياسات حكومة الاحتلال مع الجريمة المنظمة، ونبذًا للمجرمين.

عكا

وخرج المئات في عكا احتجاجا على العنف والجريمة، وجابوا شوارع المدينة، ليتجمعوا أخيرا أمام مركز الشرطة، يهتفون ويحملون الشعارات المناهضة لجميع أشكال العنف، وفوضى السلاح.

(عرب 48)