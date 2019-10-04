بعد لقاء الشيخ-كحلون.. الاحتلال يفرج عن مليار و800 مليون شيكل للسلطة

وطن: نقلت القناة (13) العبرية عن مسؤولين في دولة الاحتلال أن "إسرائيل" ستفرج، الأحد، عن مليار و800 مليون شيكل وتنقلها الى حساب السلطة الفلسطينية.

وأضافت القناة أن المبلغ الذي سيحول من أصل 3 مليار شيكل كانت السلطة ترفض استلامها منقوصة.

هذا وحاولت وطن التأكد من الخبر بالاتصال أكثر من مرّة مع جهات مسؤولة في السلطة، إلّا أنهم لم يردوا على هواتفهم.

جاء إعلان القناة العبرية عقب لقاء جمع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ووزير مالية الاحتلال موشيه كحلون.

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال إنه التقى أمس بوزير مالية الاحتلال، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مع التأكيد أن الاخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائماً.

وأضاف أن تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا والتي ستبدأ عملها الاحد القادم.

وكتب الشيخ على صفحته في "فيسبوك"، ما يلي: التقيت يوم امس الخميس وزير المالية الاسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الاحد القادم .

وأضاف الشيخ "تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطه المالية".

مبيناً أن "الخلاف بقي قائما على رواتب عائلات الاسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن".