شهيد وإصابات برصاص الاحتلال بمسيرات العودة في قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن وأصيب آخرون؛ إثر قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين السلميين المشاركين في الجمعة الـ77 من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، استشهاد الشاب علاء نزار عايش حمدان (28عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

​ وبحسب وزارة الصحة بغزة، تعاملت الطواقم الطبية مع 3 اصابات بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، التي حملت اسم "المصالحة خيار شعبنا"، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزّة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع اطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى استشهاد مواطن واصابة تسعة آخرين بالرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز والعشرات بالاختناق.