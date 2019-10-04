المستشار أسامة الكيلاني يكتب: بموضوعية

إن المصلحة المجتمعية التي تقوم على إظهار الحقيقة كيفما يكون مظهرها وبعيدا كل البعد عن التسحيج والنفاق وعدم الإشادة بمنجزات وهمية وليست حقيقية، يؤدي في النهاية الى خدمة المجتمع وعدم تضليل الرأي العام بتغليف الإخفاقات بقالب ناعم يقوم على المراءاة والمواربة في تقديم هذه الإخفاقات كانها انجازات ويجب تقديم الحقيقه بحلوها ومرها حتى يكون الجميع على اطلاع عليها. وهو ما يوجب علينا أن لا نخشى قول الحقيقة مهما كانت لأن ذلك يدخل في نطاق حرية الرأي والتفكير والاعتقاد الذي يضمنه لنا القانون الاساسي، وهو ما يفرض علينا عدم خداع النفس ومواجهة الحقائق مهما كانت مؤلمه...

الأمر الذي يستوجب مناقشة ما تناقلته صفحات فيسبوك عن كتاب رئيس المجلس الانتقالي الموجه لسيادة الرئيس حول طلبه بدل إيجار لشقته التي يسكن فيها قبل تكليفه بمهمته، بمبلغ ٦٦٠٠ دولار، والذي أثار ردود فعل واسعة تراوحت ما بين الإدانة والاستهجان أو السخرية في بعض الأحيان من هذا الكتاب.

ولأنه كتاب يهم الرأي العام معرفة أبعاده وهو ما يثير العديد من التساؤلات حوله نبدأ بالإجابة عليها عن الشكل الذي بدأ فيه هذا الكتاب، والذي شابه كثير من العيوب بدت بطريقة الخطاب الموجه لسيادة الرئيس حيث جاءت ديباجته وكأنه قرار من المجلس الانتقالي! وكانت التحيه الموجه فيه لسيادة الرئيس من المجلس ذاته، ثم ما نلبث وبعد الدخول الى متن الكتاب، لنجد أنفسنا أمام خطاب من رئيس الانتقالي لسيادة الرئيس، وهو ما يثير تساؤلات أخرى حول افتقار من صاغ الكتاب للمعرفة بأبسط قواعد اللغة والصياغة التي يجب أن يتحلى بها القضاة عند مخاطبة الغير، بحيث يكون الخطاب صادر عن مخاطِبٍ واحد لا أكثر، فلا يجوز أن يصدر الخطاب في ذات الكتاب فوي بدايته من شخص ثم ينتهي من شخص آخر، وذلك حتى يستطيع القارئ نسب الخطاب لصاحبه الحقيقي، وحتى يتحمل صاحب الخطاب مسؤوليته عن الخطاب لا سيما وأننا إزاء عمل رسمي وهام، وقد بدا بوضوح اضطراب كاتب الكتاب حيث صاغه بطريقة خجولة كأنما يريد التملص من نسبته اليه؛ لأنه يعلم أن ما يطلبه ليس حقا، فكان حريصا على إشراك مجلس القضاء في هذا الكتاب باعتباره هو من قرر ذلك، وليس المستفيد منه، حتى يبدو كأنه يترفع عن الطلب لنفسه؛ علما أنه لا يجوز لهذا المجلس الذي جاء بنيّة الإصلاح أن يتبنى أموراً شخصية تعود بالنفع على رئيسه الذي يتوعد ليل نهار ببناء قضاء صالحا عادلا ونزيها... فكان عليه إزاء ذلك أن يترفع عن طلب منحة مالية لدفع إيجار شقته عن سنة إيجارية وهي نفس مدة التكليف لرئاسته للمجلس الانتقالي كما جاء في القانون الذي كلفه.

إن طلب رئيس مجلس القضاء الانتقالي بدل إيجار سكن يقيم به أصلا قبل تكليفه بمهمته، هو طلب مخالف لكل المبادئ أي كانت هذه المبادئ، باعتبار أن مكان سكنه لم يتغير بسبب وظيفته الجديدة، ولأنه يتقاضى راتبا تقاعديا، كما أنه تقرر منحه مكافأة لقاء عمله وفقا للقانون المعدل لقانون السلطة القضائية الذي حمله ليصبح رئيسا للمجلس الانتقالي، وخاصة أنه جاء لمهمة إصلاحية مؤقتة بمدة سنة، لتطهير القضاء الذي وصلت رائحته لآخر الدنيا على حد زعمه، كما قال في إحدى لقاءاته الصحفية! إلّا إذا أراد أن يؤبد عمله في القضاء استنادا للقرار بقانون الذي اقترحه لسيادة الرئيس وتم اعتماده، فأحال بمقتضاه ثمانية عشر قاض للتقاعد وأورد فيه نص قانوني يخوّل رئيس الدولة تعيين رئيس المجلس وإنهاء خدماته بقرار منه، بالغ ما بلغ عمره، حتى ولو كان طاعنا في الشيخوخه كشيخوخته البالغة ثلاث وثمانون سنة.

في الوقت الذي يحيل فيه للتقاعد وبلا سند قانوني من هم دون سن السبعين عاما؛ هذا القرار بقانون الذي سرى مفعوله لساعات وأحال بمقتضاه القضاة للتقاعد، ما لبث أن اختفى فور صدور قرار سيادة الرئيس بإحالتهم للتقاعد بمقتضاه، ولا يعرف مصيره إلا الله والراسخون في العلم، وهو الأمر الذي ترك الباب مشرعا على مصراعيه للتساؤل حول شرعية احالة لقضاة للتقاعد بمقتضى قانون مفقود؛ لان قانون السلطة القضائية لم ينص في مواده على التقاعد المبكر والاستيداع الذي طبق على قضاة لم يمضي عليهم في عملهم مدة التقاعد والذين رفضت هيئة التقاعد التعامل معهم كقضاة متقاعدين لان احالتهم للتقاعد جاءت مخالفة للقانون لعدم توافر شرط المدة، وهو ما ادى الى العبث بالمراكز القانونية لهؤلاء القضاة الذين احيلوا للتقاعد المبكر بلا سند قانوني وافقدهم حقوقهم التقاعدية في الوقت الذي يجيز رئيس الانتقالي الطلب لنفسه بدل ايجار شقته لمدة سنة بمبلغ ٦٦٠٠ دولار، وهو ما يعني ان هناك حالة من التخبط وعدم السيطرة على دفة الامور باتخاذ القرارات الصائبة.

إن طلب بدل إيجار السكن لا يتفق مع حياد واستقلال القاضي الذي يجرح ويشوه ويغتال مقولة رئيس الانتقالي ان القاضي يجب ان يترفع ويبتعد عن صغائر الامور وعن كل ما يثير الشبهات واننا نستعير منه ما قاله ان القاضي يؤخذ بالشبهة، فكيف عندما يكون هذا الطلب صادر عن رئيس الانتقالي الذي جاء ممتشقا لواء الاصلاح والابتعاد عن هوى النفس ونزواتها!!!؟؟؟.

اعتقد جازما ان هذا الطلب لم يسبقه اليه احد من رؤساء المجالس السابقون رغم ان ثلاثة منهم على الاقل كانوا يسكنون خارج رام الله انهم لم يجراوا على ذلك؛ لان الامر يتعلق بمكانتهم وجرح استقلالهم من جهة، ومن جهة اخرى لعدم وجود نظام او قانون يخولهم الاستفادة من النظام الذي يخضع له الوزراء لانهم ليسوا من مرتباتهم او ليسوا هم في حكم الوزراء من جهة اخرى، وربما لو طلبوا مثل هذا الطلب لكان رئيس الانتقالي اول المنتقدين والمهاجمين بعنف وربما نعت الامر بانه وجه من وجوه الفساد لما عهدنا منه وبعد انتهاء ولايته الاولى من شدة انتقاده للقضاء وعدم رضائه عنه، فهو لم يُفَوِت مناسبة تخص القضاء الا ووجه له الانتقاد والتجريح والاشادة بفترة ولايته السابقةالتي بدات في العام ٢٠٠٥ وانتهت في العام ٢٠٠٩ وابرازها من خلال الهجوم على الولايات السابقة واللاحقة لزملاءه رؤساء المجالس السابقون بانها الافضل في تاريخ القضاء الفلسطيني، وعدم كفه عن توجيه اللوم للقضاء واتهامه عبر وسائل الاعلام وورشات العمل التي كان يشارك فيها من خلال منظمات المجتمع المدتي الناظمة لهذه الورشات واحدى منظمات المجتمع المدني التي كان يترأسها حتى وقت قريب من تعيينه رئيسا للانتقالي وهو امر ساعد على شيطنة القضاء وتأليب الراي العام عليه بفضل هجومه على القضاء، وقد كانت هذه المنظمة وغيرها تدعو للمشاركة في ندواتها او ورشاتها كثير من السادة القضاة وانا منهم وبالفعل كانت هناك استجابة ودون معارضة من السادة رؤساء المجالس لهذه المشاركة وقد شاركته كما شاركه غيري من السادة القضاة ابان ان كنت رئيسا لنادي القضاة وجنبا الى جنب في ندوات تلفزيونيه انتقدنا فيها سويا القضاء وعن حاجته للاصلاح كل من وجهة نظره المتباينة حول طريقة هذا الاصلاح، وقد ارتضى مشاركتي ولم ينتقدها في حينه ولم يعلق انه لا يجوز للقاضي الظهور في وسائل الاعلام، بل كان مغتبطا، وهي مشاركة يحرمها اليوم على السادة القضاة، ويحرم عليهم مجرد ابداء الراي عبر صفحات الفيس بوك بعد ان اصبح رئيسا لمجلس القضاء الانتقالي.

إن هذه الحالة جعلتني استرجع الذاكرة، بأنه وعند توليه المنصب حمل بشدة على القضاة الذين تعرضوا بالنقد للوزراء الذين تقاضوا علاوة على راتبهم وبدل الإيجار الذي تقاضوه، والذي يطالب به هو الآن- أي بدل الإيجار - مما يدعو للقلق من أن هذا الانتقاد ربما كان تبريراً وتمهيداً مسبقا لطلبه الحالي بدل إيجار شقته.

إنه لمن المستهجن ان يعتبر رئيس السلطة القضائية نفسه وهي ركن من اركان الدولة الثلاث -اي السلطة القضائية - وزيرا وانما هو رئيسا لهذه السلطة ويخضع لنظام وقانون خاص به؛ هو قانون السلطة القضائية ولا يخضع للنظام الذي يخضع له الوزراء، فهو ليس وزيرا فقد حباه الله درجة اعلى هي رئاسة سلطة اخرى ورفع من شأنه فهو يوازي رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس المجلس التشريعي باعتباره رئيسا للسلطة القضائية .

ان الدهشة والاستغراب الذي فاق كل تصور هو تسريب هذا الكتاب بهذه السرعه؛ اذ الملاحظ من التواريخ انه نشر على صفحات الفيس بوك في اليوم التالي لتاريخ التوقيع عليه من صاحبه، وهو ما يعبر عن حالة الفوضى والاضطراب في العمل، وعدم القدرة على ضبط العمل الاداري لديه، ويعني كذلك ان تسريب هذا الكتاب انما يدل على حاله من التسيب الاداري تسود دوائر عمل رئيس الانتقالي، وهو ما يفصح عن افتقاره للقدرة على الاشراف والسيطرة على العمل القضائي برمته والذي جاء خصيصا لإصلاحه.