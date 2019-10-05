الاحتلال يعيد فتح الطريق الواصل بين قرية كفر ثلث ومنطقة العيون

وطن: فتح جيش الاحتلال الطريق الواصل بين اراضي قرية كفر ثلث شرق قلقيلية ومنطقة العيون المطلة على واد قانا بعد اغلاقها بالسواتر الترابية وبوابة حديدية.

واشارت بلدية كفر ثلث في بيان لها :" بشرى فتح الطريق الرابط مع عرب الخولي طريق العيون وازالة البوابة الحديدية".

وشكرت البلدية كل من ساند في الوقفات والاحتجاجات وساند وساعد في ازالة السواتر الترابية والحواجز الحديدية التي حاول الاحتلال وضعها في المنطقة لمنع وصول المزارعين الى اراضيهم والسيطرة على المنطقة وضمها .