مصدر طبي: ضحايا التظاهرات في العراق تجاوز 100 قتيل

وطن: كشف مصدر طبي عراقي، فجر السبت، عن "تجاوز أعداد القتلى في العراق إلى 100 قتيل وقرابة 2000 بين مصاب بجروح أو حالات اختناق في عموم العراق، مؤكدا "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا".

وقال المصدر (فضل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية) أن "أعداد القتلى قد تزداد، إذ أن هناك إصابات خطرة".

وبين أن "المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين".

ونوه المصدر إلى أن "حصيلة الإصابات قد لا تكون دقيقة"، عازياً ذلك إلى أن "كثيرا من المصابين يفضلون عدم الذهاب الى المشافي الحكومية الرسمية خوفاً من الاعتقال".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد..

المصدر: "الاناضول"