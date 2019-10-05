بحرية الاحتلال تطلق النار صوب الصيادين في بحر شمال غزة

غزة- وطن: أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بحرية الاحتلال لاحقت عدداً من مراكب الصيادين، وباشرت في إطلاق النار بالقرب منهم.، موضحة أنهم انسحبوا من عرض البحر إلى الشاطئ، خوفًا من تعرض حياتهم للخطر.

يذكر ان بحرية الاحتلال تمارس عدد من السياسات العنصرية اتجاه الصيادين أثناء عملهم في توفير قوت عائلاتهم في عرض بحر غزة، كاعتقالهم ومصادرة مراكبهم وإغراقاها، وقتلهم، وجرحهم.