حسين الشيخ: اللجان الفنية المشتركة مع الاسرائيليين ستجتمع غدا لأول مرة منذ عام 2000

رام الله- وطن: قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، اليوم السبت، ان اللجان الفنية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية.

وأضاف الشيخ في تغريده له عبر تويتر :" منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات الغير شرعية من أموال الشعب الفلسطيني ، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع يوم غد لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة باعادةكل حقوقنا المالية".

وكان الشيخ قال أمس إنه التقى بوزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، واتفق معه على تحويل دفعة مالية من مستحقات السلطة المحتجزة لدى الاحتلال، مشيراً إلى أن الخلاف بشأن رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقي قائماً.