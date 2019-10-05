قارب بعضهم على 3 أشهر في الإضراب عن الطعام.. 6 أسرى مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية

وطن: لايزال 6 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وذكر مركز "إعلام الأسرى" أن الأسرى الستة المضربين هم:

➖ الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (84) على التوالي .

➖ الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (74) يوماً.

➖ القيادي في الجهاد الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (67) يومًا.

➖ الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاما) من قرية تل قضاء نابلس يواصل الإضراب لليوم الثاني عشر على التوالي.

➖ الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما) فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، المضربة لليوم الثاني عشر على التوالي.

➖ الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.