حركة الجهاد الاسلامي تحيي ذكرى انطلاقتها الـ32

وطن: تُحي حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت ، الخامس من تشرين الاول ذكرى انطلاقتها الـ32 بمسيرة جماهيرية تنطلق عصر اليوم من كافة مناطق قطاع غزة.

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، جماهير غزة إلى أوسع مشاركة في مسيرة الانطلاقة ال32، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتنطلق المسيرة، التي تحمل عنوان (جهادنا.. اقترب الوعد)، من ميدان فلسطين (الساحة)، على امتداد شارع الوحدة، وصولاً إلى مفترق فلسطين غرب مدينة غزة.

ونوه الحرازين إلى أن عنوان المسيرة يحمل رسائل عدة، في اتجاهات مختلفة، الأولى للداخل الفلسطيني، ومفادها بأننا ماضون على درب الشهداء والمقاومة لن نحييد عنه، مهما بلغ حجم التضحيات والأخطار.