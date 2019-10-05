شركة BCI تطلق حملتها الخاصة لشهر التوعية بسرطان الثدي

وطن: بهدف تسليط الضوء على مرض سرطان الثدي، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وبأهمية إجراء الفحص المبكر وحث الأفراد على اتباع نمط حياة صحي، خصصت شركة BCI جهودها للتوعية من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستنظمها طوال شهر تشرين الأول.

وكجزء من مظلتها لمشاريع المسؤولية الاجتماعية في إطار التوعية بسرطان الثدي، وبهدف التعريف بمساعي حملة شركة BCI لهذا الشهر، سيتم إضاءة المبنى الرئيسي للشركة في مدينة رام الله على مدار الشهر باللون الوردي، وتغيير شعار الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للون الوردي، دعماً للحملة كجزء من الهوية البصرية.

كما سيضع موظفو الشركة الشعار الخاص بالحملة، بالإضافة إلى إرتداء قمصان خاصة باللونين الوردي والأبيض، فيما تم تخصيص تصميم مميز لأكياس الشركة باللون الوردي أيضاً.

ولإشراك العملاء في شهر التوعية ولتمكينهم من المساهمة بدعم "مركز دنيا" التخصصي لأورام النساء، شركاء مركز الحسين للسرطان، ستقوم شركة BCI بفتح باب التبرع للعملاء من خلال معرض الشركة المتواجد في مدينة نابلس، كما ستقدم الشركة تبرعاً لصالح "مركز دنيا" بنسبة 3% من مبيعات معرضها، وستقوم أيضا كل شركات المجموعة بالتبرع للمراكز المختصة في البلدان التي تتواجد بها، علماً بأن مجموعة BCI تتواجد بالإضافة لفلسطين في كل من الأردن، العراق والإمارات العربية المتحدة.

وقال فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI إنه وضمن استراتيجية الشركة للمسؤولية الإجتماعية، تسعى BCI لترسيخ قاعدتها كشريك للمجتمع المحلي، وأن تكون شركة داعمة لمؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الشركة، ومن خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها الشركة؛ سنقود حملة مميزة للتوعية بشهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي، حيث نؤمن بأن تكاتف الجهود من أفراد ومؤسسات سيؤتي بثماره، فجميع المشاركات مهما كان حجمها ستكون مهمة وداعمة للتوعية بمرض السرطان وإيجاد السبل للوقاية منه وعلاجه.