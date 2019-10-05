فيديو| شرطي فلسطيني يمنع جيبات الاحتلال من التقدم نحو بيتونيا

وطن: منع شرطي فلسطيني، السبت، جيبات احتلالية من التقدم نحو بلدة بيتونيا، لملاحقة الشبان.

وحاولت جيبات الاحتلال الدخول لبيتونيا، لملاحقة شبان تظاهروا قرب حاجز سجن عوفر العسكري، عقب مسيرة انطلقت من جامعة بيرزيت، إسنادا ودعما للأسرى، بخاصة المضربين عن الطعام.

واضطرت جيبات الاحتلال للتراجع نحو عوفر، حيث لاحقها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة.

واندلعت مواجهات قرب الحاجز، استخدم الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.