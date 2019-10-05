الإعلان عن الموعد النهائي لنشر تفاصيل "صفقة القرن"

وطن: كشفت قناة عبرية النقاب، مجددا، عن الموعد النهائي لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية في الشرق الأوسط، المسماة بـ"صفقة القرن".

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن مصدرا أمريكيا بارزا أطلعها على الموعد النهائي للإعلان عن الخطة الأمريكية.

ونقلت القناة العبرية عن المسؤول الأمريكي أن الرئيس ترامب يريد إعلان "صفقة القرن" في أعقاب تشكيل الحكومة المقبلة للاحتلال مباشرة.

وأوضحت أن ترامب قرر بالفعل نشر الجزء السياسي من الصفقة الأمريكية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سواء شكلها بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، أو بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، المنافس التقليدي.

وأوضح المصدر الأمريكي أن الخطة الأمريكية "صفقة القرن" لم تتغير بوجود غانتس، في حال توليه رئاسة الوزراء، أو بوجود نتنياهو نفسه، بدعوى أن "صفقة القرن" واحدة ولم تتغير.

وأكد المصدر الأمريكي أن الخطة تتضمن ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وبأنها تشمل ما يزيد عن 60 صفحة، بتفاصيل جديدة لم تتضمنها أي خطة سابقة لـ"السلام" في الشرق الأوسط!

و"صفقة القرن“"خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الاحتلال، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.