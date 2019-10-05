طبيب إسرائيلي "مُزيّف" يحتال على مرضى فلسطينيين بعشرات آلاف الشواقل

رام الله- وطن: أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تتابع فضيحة طبيب السرطان المزيف في "إسرائيل"، وما نُشر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان فلسطينيين بعشرات آلاف الشواقل وتهديد حياتهم.

وأضافت الوزارة في بيان وصل وطن نسخة منه، اليوم السبت، أن هذا الطبيب المزيف، كان وحسب شرطة الاحتلال يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل مستشفيات الداخل المحتل، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية وابتزهم بعشرات آلاف الشواقل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة.

وأكدت الوزارة أنها ستتابع بجدية الحالات التي وقعت ضحية هذا الاحتيال حال ورودها الوزارة، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات الاختصاص لاسترداد حقوقهم، والتأكد من تأثيرات الأدوية التي تعاطوها من قبل هذا الطبيب المزيف، والعمل على علاجهم بشكل آمن.

وقالت الوزارة إن هذه الفضيحة تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطيني بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في جميع القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل عربية ومحلية، إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكشف عن هذا الطبيب المزيف يفتح الباب للتساؤل عن وجود حالات أخرى مشابهة، وربما بشكل أخطر. داعية المواطنين للحذر الشديد والتوجه للمستشفيات الفلسطينية، وفي حال لم يتوفر فيها العلاج، عليهم التوجه لوزارة الصحة لعمل اللازم.