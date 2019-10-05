الاحتلال يقمع مظاهرة لطلبة بيرزيت قرب سجن عوفر

وطن: اعتدت قوات الاحتلال بالقوة، يوم السبت، على متظاهرين شاركوا في مسيرة، بالقرب من سجن عوفر غرب رام الله، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة من جامعة بيرزيت، بدعوة من الكتل الطلابية، وبشاركة عشرات الطلبة، الذي أصيب عدد منهم بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز لتفريقهم.

ويواصل أسرى إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

ومن المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون، المعتقل سامر العربيد، الذي يعاني من حالة صحية صعبة بعد تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه.

وأقدم هؤلاء المعتقلين المضربين، أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمضرب عن الطعام منذ 83 يوما.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.