ريال مدريد يكتسح غرناطة ويحافظ على صدارة "الليجا"

وطن: حقق فريق ريال مدريد انتصاراً مهماً برباعية لهدفين على ضيفه غرناطة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "الليجا" في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد بنزيما، وهازارد، ومودريتش، وخاميس رودريجيز في الدقائق الثانية، و46، و61، و93 على الترتيب، بينما أحرز لغرناطة ماتشيس من ركلة جزاء بالدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة بالمركز الثاني.