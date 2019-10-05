اصابة 20 مواطنا في مواجهات ليلية مع الاحتلال شرق قلقيلية

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بينهم اطفال ونساء، بالاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز السام والمسيل للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط بلدة عزون شرق قلقيلية.

وافادت مصادر محلية، إن عدد المصابين بالغاز تجاوز الـ20 مصابا وجرى تقديم الاسعافات الطبية اللازمة لهم.

كما ادت المواجهات الى اندلاع النيران في منزل مملوك للدكتور محمد مطر، نتيجة القاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله، حيث قام الأهالي بمساندة الدفاع المدني بإخلاء افراد عائلته والعمل على إخماد النيران.