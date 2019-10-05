بنود المبادرة الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول الخليج

وطن: نشرت القناة (12) العبرية، مساء السبت، نبأ مفاده إقدام دولة الاحتلال على طرح مبادرة تاريخية لإنهاء حالة "النزاع" مع دول الخليج وتطبيع العلاقات مع هذه الدول.

وقد طرح وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، هذه المبادرة على ممثلي دول الخليج ومع الجانب الأمريكي، خلال تواجده في نيويورك.

وتتمحور هذه المبادرة حول المصلحة المشتركة لدول الخليج ودولة الاحتلال للوقوف في مواجهة إيران "والتصدي لنفوذها في المنطقة وحشد هذه المصلحة من اجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد".

وبحسب القناة العبرية فقد عرض الوزير كاتس هذه المبادرة أيضا على المبعوث الأمريكي لعملية السلام، جيسون غرينبلات. وعُلم أنه تم الاتفاق مع دول الخليج على تشكيل طواقم مشتركة لدفع المبادرة قدما.

وكان الوزير كاتس قد قال في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن سياسة "إسرائيل" واضحة، وتنص على دفع العلاقات وتطبيعها مع دول الخليج التي لا توجد لـ"إسرائيل" معها أي خلافات بل لديها مصالح أمنية مشتركة في التصدي للتهديد الإيراني!

بنود المبادرة

وتنص المبادرة كما أوردتها القناة الـ12 العبرية، على عدة بنود، تتجاوز في نصوصها مرحلة التطبيع لتصل إلى مرحلة التحالف، ومن هذه البنود:

أ‌. تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الدول تماشيا مع المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.

ب‌. اتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقعة.

ت‌. الامتناع عن الانضمام أو تقديم المساعدة لاي تحالف أو تنظيم أو لمعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث.

ث‌. تسوية الخلافات التي قد تترتب عن هذه المعاهدة ستتم عن طريق الاستشارات بين الأطراف الموقعة.