خلال لقاء مجتمعي.. بلدية بيرزيت تعرض تقريرها المالي والإداري وخططها المستقبلية للنهوض بالبلدة

وطن: عقدت بلدية بيرزيت لقاءً مجتمعيا ضم ابناء البلدة وشخصيات أكاديمية وسياسية ومجتمعية، لعرض تقرير المجلس البلدي بعد عام من توليه مهامه اليومية.

وعرض رئيس البلدية وأعضاء المجلس التقرير المالي والإداري أمام الحضور، وأهم التحديات التي تواجه البلدة، اضافة لمخططات البلدية المستقبلية للنهوض ببيرزيت على المستويات المختلفة ومناقشتها مع المواطنين وخصوصا قضية شبكة الصرف الصحي باعتبارها المشكلة الأبرز التي تواجه البلدة.

كما عرض المجلس البلدي أهم إنجازات البلدية على مدار عام من الزمن وحتى واللحظة وسماع وجهة نظر المجتمع المحلي فيها، عبر فتح باب النقاش العام والأسئلة المباشرة للمجلس.

وقال رئيس البلدية ابراهيم سعد إن اللقاء المجتمعي ظاهرة صحية لتعزيز المساءلة المجتمعية وابقاء المواطن على اطلاع كامل بكافة أمور البلدية المالية والادارية، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه البلدة.

وأكد ان هذا النهج الشفاف سينتهجه المجلس البلدي الحالي ايمانا منا بأهمية الانفتاح على الجميع ودون اَي استثناء من أجل مصلحة البلدة وأهلها أولا وأخيرا.